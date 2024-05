O Exército Brasileiro deu início na manhã desta quinta-feira (16) à montagem de uma passarela provisória exclusiva para pedestres que vai ligar Candelária a Vera Cruz e Santa Cruz do Sul. A ligação entre as regiões está comprometida desde o dia 30 de abril, com a destruição da cabeceira da ponte da RS-287, sobre o Rio Pardo. Dias depois, a comunidade de Candelária improvisou uma ponte de madeira para permitir a passagem a pé.