As águas das Lagoas da Rondinha e da Cerquinha, que cercam a RS-040 na chegada a Balneário Pinhal, no litoral norte gaúcho, estão em elevação e já atingem casas ribeirinhas. O bairro Figueirinhas, às margens da rodovia e que conta com uma lagoa de cada lado, é o que sofre com a cheia.