O nível do Rio Jacuí em Eldorado do Sul marcou, na manhã desta terça-feira (14), 9m64cm, e embora ainda esteja bem acima da cota de inundação, que é de 6m, começa a estabilizar. A avaliação é do vice-prefeito Ricardo Alves. Segundo ele, a medição das 9h se repetiu às 12h, o que representaria o início de uma gradativa estabilização.