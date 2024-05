Moradores de Alvorada, na Região Metropolitana, foram surpreendidos com a água da chuva avançando para dentro das casas em bairros como Passo do Feijó, Americana, Nova Americana, 11 de Abril, Tijuca e Umbu desde a madrugada desta quinta-feira (2). Conforme o diretor da Defesa Civil, Vilmar Laureano, mais de 70 pessoas precisaram ir para residências de parentes ou conhecidos, e mais quatro foram para o ginásio Djalma Neves, no bairro Sumaré.