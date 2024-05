A madrugada desta quinta-feira (2) foi intensa na casa da dona de casa, Fabiana da Silva Ribeiro, 47 anos. A moradora da Rua Albion, no bairro Passo do Feijó, em Alvorada, teve a casa invadida pela água do Arroio Feijó , que fica próximo à residência. Com a chuva, o pátio ficou completamente alagado e os calçados que estava na área externa ainda flutuavam pela manhã.