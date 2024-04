Caiu para 10 mil o número de clientes da CEEE Equatorial que seguem sem energia elétrica no RS neste domingo (28). O desabastecimento é consequência da forte chuva, do vento e do granizo registrado neste fim de semana. Conforme a Defesa Civil do Estado, ao menos 14 municípios gaúchos registraram estragos. Na área da RGE, porém, não há volume de clientes desligados.