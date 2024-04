Seis dias após a morte de um trabalhador rural eletrocutado por um fio da CEEE Equatorial em Bagé, na Campanha, o mesmo cabo de alta tensão se rompeu novamente nesta quarta-feira (10). A queda do fio ocorreu no mesmo local do acidente da semana passada, quando Murilo Vieira dos Santos, 24 anos, não resistiu a sucessivos choques elétricos.