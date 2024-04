Tiveram início na manhã desta segunda-feira (8) os depoimentos de familiares e colegas de Murilo Vieira dos Santos, trabalhador rural de 24 anos eletrocutado por um fio solto, de responsabilidade da CEEE Equatorial, na última quinta-feira (4). Ele se deslocava para um rodeio no interior de Bagé, na Campanha, e não percebeu o cabo rompido no chão ao passar por uma estrada vicinal. Santos montava uma égua que pisou sobre o fio e, ao sofrer o choque, tombou por cima do peão, que acabou eletrocutado.