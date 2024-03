O mau tempo causou o cancelamento dos desfiles do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana. Já na madrugada de domingo (3), pouco depois da meia-noite, a cidade da fronteira oeste foi atingida por forte chuva e vento. A festa teve de ser interrompida e não puderam ir à avenida as escolas de samba Unidos da Cova da Onça, Imperadores do Sol, Unidos da Ilha do Marduque e Deu Chucha na Zebra.