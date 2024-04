Nove dias sem energia elétrica em parte da zona rural, produção de leite perdida devido à dificuldade de refrigeração do produto, moradores sem água com atividades cotidianas restritas. Ao menos três mil moradores, o que corresponde a metade da população de Cerrito, no sul do RS, ficaram sem luz por uma semana, e 800 residências seguem às escuras nove dias após a última tempestade que atingiu o Estado, conforme estimativa do prefeito do município, Douglas Silveira, que afirma não ter dados precisos da CEEE Equatorial sobre o número de desabastecidos na cidade.