Foram iniciadas, nesta quinta-feira (15), as obras de asfaltamento na estrada-geral São Jerônimo, que liga o município da Região Carbonífera com Arroio dos Ratos, cidade vizinha. A estrada, feita de chão batido e com diversos problemas estruturais, é uma das principais e mais rápidas vias de acesso para acessar importantes serviços da região, em especial o Hospital Regional de São Jerônimo.