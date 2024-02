Na última segunda-feira (19), um grupo de pescadores realizou uma manifestação na Câmara Municipal de Rio Grande, no sul do Estado. Eles pedem respostas do governo federal sobre o repasse de um auxílio que seria analisado pelo ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. O ministro prometeu que iria agilizar o processo no dia 6 de novembro de 2023, quando ele visitou a região.