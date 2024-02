Começou nesta quinta-feira (1º) a safra do camarão de 2024. O período é muito esperado pelos pescadores artesanais do sul do Estado, mas neste ano as expectativas são negativas. A captura do camarão é autorizada até o dia 31 de maio. Durante a manhã nenhum camarão foi capturado na cidade do Rio Grande. Os pescadores saíram para a Lagoa dos Patos ainda na madrugada, e até às 11h nenhuma embarcação tinha chegado no cais.