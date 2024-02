Ao menos 11,6 mil clientes permanecem sem energia elétrica no Rio Grande do Sul, no início da manhã desta terça-feira (11), em razão do temporal de domingo (14). Todos os pontos são da área de concessão da RGE. A empresa garante que segue mobilizada para que a energia retorne no menor prazo possível. A maioria dos clientes afetados está nas regiões do Vale do Sinos, Vale do Taquari e Serra.