Sete pessoas perderam a vida depois que um avião de pequeno porte caiu, na manhã de domingo (28), no bairro Monjolinho, área rural de Itapeva, em Minas Gerais. A aeronave partiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG). Entre os passageiros, estavam dois empresários do ramo financeiro, juntamente com suas esposas e filho. O piloto e o copiloto também morreram na tragédia.