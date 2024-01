Duas pessoas morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente foi registrado por volta das 10h desta quinta-feira (25), próximo à Rua Teresinha Arnone Casteluci, em uma região de mata. As informações são do portal g1.