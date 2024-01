O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31 de dezembro, véspera de Réveillon, foi localizado na manhã desta sexta-feira (12) pela Polícia Militar de São Paulo. Os corpos das quatro vítimas estavam nos arredores da aeronave, que se destroçou com a queda, segundo a corporação. Entre os passageiros, estavam duas mulheres (mãe e filha), além do piloto e de um amigo da família.