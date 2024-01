A BR-290, em Eldorado do Sul, ficou bloqueada em ambos os sentidos, na manhã desta terça-feira (23), em função de um protesto contra a falta de energia elétrica. Entre 30 e 40 moradores do assentamento Belo Monte realizam a manifestação. Foram colocadas árvores e galhos para impedir a passagem dos veículos. O protesto ocorrei no km 129, próximo do acesso a Charqueadas, e iniciou por volta das 5h30min. Pouco depois das 7h, a rodovia foi liberada, após uma equipe da CEEE Equatorial entrar no assentamento. A previsão é que a luz retorne até as 16h. Policiais rodoviários negociaram com os manifestantes, que, após a promessa dos funcionários da CEEE Equatorial, deixaram a rodovia por volta das 8h20min.