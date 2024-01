Os corpos de Gustavo Pereira Silveira Elias, 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, 19, Tiago de Lima Ribeiro, 21, e Nicolas Oliveira Kovaleski, 16 — mortos dentro de um automóvel BMW em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na virada do ano — serão velados a partir das 20h desta quarta-feira (3), em Paracatu, Minas Gerais. A cerimônia conjunta acontece no Ginásio do Jóquei Clube da cidade.