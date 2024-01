O delegado Bruno Effori, encarregado do caso sobre os jovens que morreram em uma BMW em Santa Catarina, investiga se o primeiro chamado de socorro ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi atendido. Conforme o g1 SC, uma testemunha ouvida pela Polícia Civil afirmou que uma das vítimas, Nicolas Kovaleski, 16 anos, encontrado morto junto com os outros três amigos ligou para o Samu pedindo ajuda horas antes de ficar desacordado no local. A ligação teria ocorrido na madrugada de segunda-feira (1º).