A prefeitura de Paracatu, no oeste de Minas Gerais, decretou luto oficial de um dia em memória dos quatro jovens que morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no último dia 1° de janeiro. De acordo com o o portal O Tempo, os corpos já deixaram a cidade catarinense e devem chegar ao município mineiro até o fim desta terça-feira (2). O horário do velório ainda não foi definido, mas a expectativa é de que tenha início na manhã de quarta-feira (3). O velório irá ocorrer no ginásio do Jóquei Clube de Paracatu.