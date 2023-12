O percentual de locais próprios para banho diminuiu nesta semana em Santa Catarina. Relatório do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), divulgado nesta sexta-feira (29), mostra que 148 dos 238 pontos monitorados estão liberados para banho, o que representa 62,18% do total. Na semana passada, esse percentual estava em 68,91%.