O feriadão de Ano-Novo em Santa Catarina deverá ser marcado pelo céu nublado e temperatura amena. A previsão pode incluir pancadas de chuva e temporais pontuais, principalmente na faixa litorânea do Estado vizinho. Durante a última folga prolongada do ano, o sol pode aparecer em alguns momentos, mas disputará espaço com as nuvens na maior parte do tempo.