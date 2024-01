O cidadão que deseja obter a sua carteira de identidade está enfrentando dificuldades em diversas cidades do Rio Grande do Sul, neste início de 2024. De um lado, o atendimento do governo do Estado por ordem de chegada tem demandado até quatro horas de espera nas filas. De outro, o sistema de agendamento pela internet está sobrecarregado, frequentemente sem horários disponíveis.