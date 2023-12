O afundamento do solo na região da mina 18 da Braskem em Maceió tem avançado de forma acelerada, conforme a Defesa Civil do município informou na quinta-feira (7). Ao todo, já foram 2,02 metros desde 30 de novembro, com velocidade de afundamento de 0,21 centímetro por hora, ou 5,2 cm por dia.