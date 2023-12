Um acidente provocou a morte de um motorista e deixou cinco pessoas feridas na Serra, neste sábado (30). A colisão, envolvendo um caminhão e outros dois veículos, aconteceu no quilômetro 110 da RS-122, no município de Antônio Prado, na descida da Serra do Rio das Antas. O acidente aconteceu por volta das 11h40min.