Não há clima de Natal em Cachoeira do Sul, na Região Central, onde o temporal de sexta-feira (22) deixou um rastro de destruição, com diversos alagamentos, registros de queda de árvores e postes de energia, além de destelhamentos. A prefeitura do município decretou situação de emergência em decorrência da situação. Não chove na cidade na manhã dessa segunda-feira (25), mas o dia está nublado e a previsão indica retorno da chuva.