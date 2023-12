A chuva voltou a cair com intensidade no Rio Grande do Sul neste sábado (2), e deve seguir assim no domingo (3). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, emitiu alerta de tempestade para o Estado, que deve se estender até as 10h de segunda-feira (4). E algumas cidades gaúchas já sentiram os transtornos causados pela instabilidade.