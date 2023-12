Foi encontrado na tarde deste domingo (10), na beira da praia do Cassino, o corpo da terceira vítima de uma embarcação que naufragou em Rio Grande, no sul do RS, na quinta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros do município, o homem foi localizado em uma linha reta do ponto de naufrágio, próximo ao Farol das Saritas, no limite com Santa Vitória do Palmar.