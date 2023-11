A passageira que morreu vítima de um acidente de trânsito na Estrada do Mar, em Osório, no Litoral Norte, foi identificada como Lara Mayumi Muniz Mashima, 21 anos. O caso aconteceu no início da manhã de quinta-feira (2), quando o motorista do veículo onde ela estava perdeu o controle e bateu contra um poste. A jovem, universitária e moradora de Santo Antônio da Patrulha, já havia residido no Japão com a família.