A juíza Kismara Brustolin, da Vara da Justiça do Trabalho em Xanxerê, Santa Catarina, foi impedida de realizar novas audiências pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC). A magistrada foi suspensa após a abertura de um procedimento para apurar sua conduta durante uma sessão, registrada em vídeo, na qual repreende aos gritos uma testemunha. As informações são do g1.