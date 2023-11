O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), sancionou na quarta-feira (8) a alteração do inciso 4 do artigo 82 da Lei Complementar 92 de 2012, que proibia o transporte de animais domésticos, inclusive de pequeno e médio porte, em veículos do transporte coletivo da cidade. A alteração foi proposta pelo vereador Getúlio de Vargas (Republicanos) e teve aprovação por unanimidade na Câmara de Vereadores.