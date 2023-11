Moradores de diversos bairros de Santa Maria, na Região Central, relataram nas redes sociais ter sentido um forte odor semelhante ao de fezes de equinos pela cidade ao longo da terça-feira (7). Nesta quarta-feira (8), uma equipe da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), com apoio da fiscalização municipal e do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, realizou uma ação conjunta para identificar a origem do mau cheiro.