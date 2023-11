A prefeitura de Roca Sales, no Vale do Taquari, determinou o retorno ao cargo do servidor público Cristian Prade, 47 anos, réu na Justiça por peculato. Ele responde a acusação de desvio de doações que seriam destinadas para a população atingida por enchentes em setembro deste ano, quando um ciclone extratropical passou pelo Rio Grande do Sul.