Caribenhos batem à porta Mudança na legislação brasileira amplia chance de permanência de imigrantes refugiados no país Relatório do Ministério da Justiça aponta que total de solicitações de todas nações no ano passado chegou a 33.866. Crise no país governado por Maduro e alteração na política de recepção aos vizinhos nos EUA ampliam fluxo rumo a Estados da Região Norte, como Roraima