Um incêndio atinge um moinho da empresa Vicato Alimentos no centro de Sananduva, no norte do Rio Grande do Sul. O fogo começou por volta das 16h20min desta quarta-feira (1º). Conforme informações da Brigada Militar (BM) do município, as chamas atingiram um silo de farinha, que foi completamente destruído. A causa do incêndio ainda está sendo apurada.