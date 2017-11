1 - Polêmica na política

Após citar trabalho escravo ao reclamar de salário de mais de R$ 30 mil, a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, desistiu de pedir aumento que elevaria valor para R$ 61 mil. O povo deu dicas para a ministra viver “só” com metade do valor que pretendia.



2 – Enem

O MEC foi notificado da decisão que impede nota zero a redação do Enem que ferir direitos humanos, mas o ministro Mendonça Filho afirmou que vai recorrer da decisão.



3 – Feminicídio

A partir de 2018, os assassinatos de mulheres por gênero serão registrados pela Polícia Civil como feminicídio desde o início da investigação e não apenas após o indiciamento do suspeito.



4 – Trânsito

O bloqueio da BR-116, em São Leopoldo, para obras no Viaduto da Scharlau foi suspenso devido a problemas de sinalização e não há previsão de retomada do trabalho. A interrupção do tráfego no local gerou congestionamento no início da tarde.



5 - Grêmio finalista da Libertadores

Com o Grêmio na final da Libertadores, o sonho do tricampeonato pelos torcedores ganhou um lema nas redes sociais: a hashtag #NósVamosAcabáComOPlaneta virou tópico em tendência no Twitter depois da classificação gremista em cima do Barcelona-QUE. Confira também os memes.



6 - Treino do Inter com apoio da torcida

Os torcedores marcaram presença no último treino do Inter antes do jogo contra o CRB. De acordo com a direção do clube, 2,5 mil colorados acompanharam a preparação dos atletas.



7 - Atentado em NY

Em depoimento à polícia, Sayfullo Saipov, autor do atentado terrorista em Nova York, reconheceu que planejou o atentado "há cerca de um ano", antes de decidir, há dois meses, que utilizaria uma grande caminhonete para "causar o máximo de vítimas".



8 - Quarta fase do PIS/Pasep

Os trabalhadores nascidos no mês de outubro já podem retirar o abono salarial do PIS/Pasep. O saque fica disponível até 29 de junho de 2018.





9 – Mundo

A Procuradoria espanhola pediu a prisão do presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, e quatro de seus conselheiros. Suspeitos de rebelião e sedição, eles não compareceram para depor em um tribunal de Madri.



10 - Atenção, fãs de Game of Thrones!