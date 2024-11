Melhor da TV

Emmy Internacional revela a lista de vencedores da 52ª edição

Brasil concorreu em cinco categorias, incluindo a de melhor ator, com Júlio Andrade, pela minissérie "Betinho: No Fio da Navalha", do Globoplay

26/11/2024 - 09h46min Atualizada em 26/11/2024 - 10h18min