A ideia da chef do café O Grão Real Food , que inaugurou na última semana, é de fornecer receitas com sabor "feito em casa" em um ambiente familiar. Conforme Ana Carolina Carloto, o espaço busca uma combinação afetiva de ingredientes frescos e orgânicos, proporcionando alimentação saudável.

O Grão abriu as portas na Rua Alameda Alípio Cesar, 114, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, no último dia 26. O café funciona junto com o salão de beleza Raphaelli Hair Therapy. Os empreendimentos investiram no conceito "eco-friendly" e utilizam recursos naturais para causar menos impacto no planeta.