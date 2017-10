Aussie Burger / Divulgação

O quadro Truque do Chef, do programa SuperSábado, ensina, neste fim de semana, o preparo de um drink diferente. A dica é do chef Rafael Tavares, sócio do Aussie Burger, inaugurado recentemente no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Diferente das receitas tradicionais, o Tinto Verano troca a laranja por pêssego e a soda por água tônica. A mudança dá um toque mais refrescante, ideal para os dias quentes.

O chef ainda sugere dois acompanhamentos: um petisco australiano ou a tradicional batata frita, com queijo e bacon. Que tal aproveitar o horário de verão para preparar esta combinação no fim da tarde?

Tinto Verano

Ingredientes:

- 100ml de vinho tinto

- 50ml de água tônica

- 1 fatia de pêssego

Modo de preparo: Em uma taça, coloque 5 pedras de gelo. Adicione o vinho e a soda. Misture levemente e finalize com a fatia de pêssego espetada em um palito.

Woolies (petisco tradicional das ruas australianas)

Ingredientes:

- Pão branco de forma

- Salsicha viena

Modo de preparo: Corte fora a casca do pão de forma (ou use pão branco de torta fria, que já não tem casca). Bote as fatias na diagonal. Corte as salsichas viena ao meio e bote cada metade sobre cada pão. Feche em forma de canoa e prenda com palito. Pré aqueça o forno na temperatura de 180° por 10 minutos. Bote as canoinhas por 5 minutos no forno, e está pronto pra servir! No Aussie Burger, é servido com super mayo, molho do rancho e barbecue.

Batatas fritas com queijo e bacon

Ingredientes:

- Batata palito pré frita

- Bacon

- 90g de queijo gruyère

- 45g de queijo mussarela

- 15g de queijo parmesão

- 1g de açafrão

Modo de preparo: Rale todos os queijos e misture com o açafrão. Corte 100g de bacon em pequenos cubinhos e frite sem óleo nem manteiga na frigideira, até ficarem crocantes. Para o blend de queijos, bote 80ml de cerveja pilsen ou weiss na fridigeira e aqueça em fogo alto. Espere reduzir um pouco para tirar o álcool e acrescente o blend de queijos. Mexa até derreter e ficar com um pouco de aspecto borrachudo. Em paralelo, frite as batatas com óleo aquecido na temperatura de 180ºC. Coloque 300g de batatas e deixe de 7 a 10 minutos.

Depois disso, retire as batatas e descanse um minuto sobre papel toalha para deixá-las bem sequinhas. Sirva as batatas num prato e bote o bacon por cima. Logo em seguida, despeje o queijo fundido fazendo um lençol por cima de todo prato.

O petisco principal do Aussie Burger, chamado de Nossa, é servido com super mayo, molho do rancho e barbecue, todos feitos na casa.

Ouça o quadro Truque do Chef