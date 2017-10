Seis cidades do Rio Grande do Sul foram alvo de uma operação da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santa Cantarina, com apoio da Polícia Civil gaúcha, na manhã desta terça-feira (24). A ação, que também teve diligências em municípios paranaenses, desarticulou um grupo criminoso formado por integrantes de Centros de Formação de Condutores (CFCs) da região de Balneário Camboriú, responsável por fraudes no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A operação é resultado de um ano de investigações da Polícia Civil catarinense, que coordenou os policiais gaúchos nos cumprimentos dos mandados. No RS, as cidades que tiveram ações foram Taquara, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Rolante e Uruguaiana. Uma pessoa foi presa e duas foram conduzidas coercitivamente em Taquara. Segundo o diretor do Deic catarinense, delegado Adriano Bini, os dois suspeitos conduzidos coercitivamente estavam em um carro com documentação adulterada, possivelmente em situação de roubo. Além disso, os policiais também encontraram munição dentro veículo.

Ao todo, 65 policiais civis de Santa Catarina, oito agentes paranaenses e seis do RS cumpriram nove prisões temporárias, 21 mandados de condução coercitiva e 32 de busca e apreensão. Conforme as investigações, entre 2012 e 2016, os integrantes dos CFCs cooptaram pessoas reprovadas em exames nos três Estados para realizar os testes em Balneário Camboriú. Os condutores, por sua vez, apresentaram declarações de residências falsas, formalizadas por pessoas ligadas diretamente aos CFCs. Os agentes encontraram, inclusive, faturas de empresas de telefonia falsificadas, com o objetivo de transferir o procedimento para Santa Catarina.

Ainda de acordo com o delegado, os valores cobrados pelos criminosos para a realização do processo variava entre R$ 5 mil e 6 mil:

– As cobranças de valores eram variadas. As taxas entre os três Estados são similares e não justificariam que uma pessoa saísse do Rio Grande do Sul para realizar os exames em Balneário Camboriú – analisou.