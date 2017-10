Segundo o secretário Deivid Argenta, essa atualização permite prever o crescimento ordenado do município nos próximos anos. Nesta semana, as equipes trabalham no Monte Verde, um dos bairros mais jovens da cidade. De acordo com Argenta, a prioridade são bairros e loteamentos novos. Depois, o trabalho será ampliado para todas as áreas do município. O levantamento inclui a verificação de serviços públicos presentes em cada região, como saneamento e pavimentação, a identificação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e a topografia do terreno.