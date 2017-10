No começo da investigação, em setembro de 2014, o casal teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, pois havia informações de que eles estariam tentando fugir. Porém, como era período pré-eleitoral, eles não foram presos. Posteriormente, a Justiça revogou as prisões preventivas e, por isso, os dois seguem em liberdade.

De acordo com a investigação, os produtores eram procurados pelo homem, que dizia estar representando a empresa para fazer contratos de “Soja Verde”. Os produtores depositavam um valor na conta do funcionário, que lançava as notas da compra da soja em nome da empresa e, depois, fazia a venda do produto, retirando valores da Agrodeltha.