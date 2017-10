O caso começou a ser investigado em novembro de 2014, quando diretores da Cerealista Agrodeltha notaram sumiço do dinheiro e acionaram as autoridades. De acordo com a investigação, era feita a documentação com a entrada da saca de soja e o valor era retirado da empresa, porém o produto não existia. Atualmente, a empresa está em processo de falência.