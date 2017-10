A juíza plantonista Mônica Cézar Moreno Senhorello acatou neste sábado (21) a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e determinou a internação provisória do aluno que abriu fogo contra colegas no Colégio Goiyases, em Goiânia. As informações são do G1.