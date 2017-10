1. Denúncia contra Temer

2. Grêmio

O Grêmio inicia nesta quarta-feira (25) a luta por uma vaga na decisão da Copa Libertadores. No Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, às 21h45min, a equipe de Renato entrará em campo contra o Barcelona-EQU sem ter Michel e Luan em plenas condições físicas . Pela importância do duelo, entretanto, ambos devem estar em campo.

3. Inter

O jogo de sábado (28) do Inter, contra o Ceará, pode confirmar a consolidação de um novo lateral-direito na equipe. Nos últimos treinos, Alemão ocupou o setor e, com isso, pode ganhar a vaga de Cláudio Winck , que ficou de fora contra o Criciúma por conta de suspensão. Nesta quarta-feira (25), o Colorado trabalha às 9h30min. A ocasião é mais uma oportunidade para ser observado se, de fato, o time terá um novo titular.

4. Luz mais cara

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um aumento de 42,8% para o valor do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha . A medida já entra em vigor para o que for consumido em novembro — caso a bandeira de novembro se mantenha vermelha em patamar 2.

5. Precatórios

6. Trabalho escravo

Alvo de críticas, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reconhece que vai promover mudanças na portaria do trabalho escravo , em entrevista exclusiva ao GaúchaZH. Seguindo orientações da Procuradoria-Geral da República (PGR), deixará mais claros os critérios para o enquadramento de irregularidades identificadas pelos fiscais. O ministro afirmou que "não houve erro na portaria".

7. Aécio x Conselho de Ética

O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza (PMDB-MA), decidiu arquivar pela segunda vez uma representação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) . O tucano é suspeito de receber R$ 2 milhões em propina da JBS.

8. Segurança em Gravataí

Após atentado com mortos e feridos, o reforço da Brigada Militar (BM) para Gravataí foi apresentado oficialmente na terça-feira (24), na Praça da Bíblia, no Centro. Oitenta policiais do Batalhão de Operações Especiais e do 4º Regimento de Polícia Montada estão mobilizados.