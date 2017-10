Pela contabilidade do Palácio do Planalto, o plenário da Câmara dos Deputados vai arquivar nesta quarta-feira (25) a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, acusado de associação criminosa e obstrução da Justiça pelo Ministério Público Federal. O combo inclui os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Embora Temer só precise de 172 votos para se safar, os estrategistas do governo acreditam que ele terá entre 260 e 270 votos e, sem Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República, pode governar em paz até o fim de 2018.

A primeira denúncia, por corrupção passiva, foi arquivada com 263 votos favoráveis e 227 contrários. O preço dessa vitória anunciada é incalculável. Estima-se que custará cerca de R$ 12 bilhões aos cofres públicos, somadas as emendas, os cargos e as perdas decorrentes das concessões aos aliados. A exclusão do Aeroporto de Congonhas, o mais atraente do pacote de concessões à iniciativa privada, é só um exemplo do que o governo fez para ganhar votos. A Infraero é domínio de Waldemar Costa Neto, o chefão do Partido da República. Congonhas entra na conta do PR. Há, ainda, o valor intangível de medidas como a portaria que dificulta a fiscalização do trabalho escravo, congelada por uma liminar da ministra Rosa Weber.