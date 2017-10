Manchetes

- Uma liminar do Supremo Tribunal Federal determinou que o governo brasileiro não pode extraditar o ex-ativista Cesare Battisti até que a Primeira Turma da Corte se manifeste.

- O dinheiro para obras de manutenção e emergenciais nas rodovias federais do Rio Grande do Sul terminou.

- A Emater projeta baixa nos preços de venda do trigo no Estado por causa dos prejuízos causados pela chuva e pelo período de tempo seco.

- O preço das passagem aéreas tem subido ao contrário do que se esperava quando a Agência Nacional de Aviação Civil permitiu que as companhias aéreas passassem a vender bilhetes sem direito a despachar bagagem.

- O juiz Sérgio Moro mandou a defesa de Lula entreguar em 48 horas os recibos originais de pagamentos de aluguéis do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo, investigado na Operação Lava-Jato.