O sábado (28) será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Com a chegada de uma massa de ar seco e a subida do núcleo de precipitação em direção ao centro-oeste do país, o Estado pode apresentar pancadas de chuva à tarde apenas na faixa leste.

Depois de uma sexta-feira (27) com vento, chuva e granizo – que causou estragos em Pelotas –, o sábado será marcado pelo tempo aberto, com sol entre nuvens, mas ainda com vento forte. A estimativa é de que os ventos possam ultrapassar os 60km/h. Nesta manhã, a maior rajada foi de 78km/h, em São José dos Ausentes. Já as temperaturas ficam próximas dos 20ºC na maior parte do Estado, com pouca amplitude térmica.

No domingo (29), a chuva deve ser registrada apenas no extremo norte e nas áreas litorâneas. As pancadas mais fortes, com potencial para rajadas de vento, raios e até mesmo granizo, acontecem sobre os municípios que fazem divisa com Santa Catarina.

Temperaturas máximas e mínimas neste sábado (28)

Porto Alegre: 17,5ºC a 23ºC

São Jose dos Ausentes: 10,8ºC a 19ºC

Vacaria: 12ºC a 20ºC

Cambará do Sul: 12,7ºC a 19ºC

Bagé: 13,4ºC a 21ºC

Alegrete: 13,3ºC a 24ºC

Campo Bom: 18ºC a 25ºC

Tramandaí: 18,4ºC a 23ºC

Erechim: 12,8ºC a 23ºC

Canela: 13,8ºC a 20ºC

Santa Maria: 16ºC a 22ºC

Rio Grande: 17,4ºC a 20ºC

Uruguaiana: 12,2ºC a 25ºC

Passo Fundo: 13,3ºC a 21ºC