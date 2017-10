1. Aguaceiro no RS

2. Previsão do tempo

O mau tempo entre a noite de quarta (18) e a madrugada de quinta-feira (19), que causou estragos em mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul, deve seguir nesta sexta-feira (20). A previsão de chuva com volume elevado e vento forte se repete em praticamente todo o Estado – as áreas mais atingidas serão as regiões Central e Norte.

3. Greve dos professores

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) anunciou na quinta-feira (19) a criação de comissões nas coordenadorias de educação para realizar a transferência de estudantes de escolas que estão em greve para outras instituições de ensino com atividades normais.

4. Casa de jogos

A casa de jogos Winfil, na zona sul de Porto Alegre, foi aberta ao público na quinta-feira (19). No entanto, não foi possível realizar apostas no local. Primeiro dia de funcionamento do estabelecimento teve canapés, doces e bebidas liberadas.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Inter

Às 10h30min, o Inter faz o último treino antes do jogo contra o Criciúma, pela 31ª rodada da Série B, no Heriberto Hülse. A partida terá um grande número de colorados. Tanto é que os mandantes até irão disponibilizar mais espaço para a torcida gaúcha.

6. Grêmio

De olho no Palmeiras, o Grêmio treina às 9h30min no CT. Com a mesma pontuação do adversário no Brasileirão, o Tricolor atenta para todos os detalhes. Por isso, a primeira parte da atividade desta sexta-feira (20) será fechada.

7. Maria da Penha

Preparada para auxiliar e dar segurança a mulheres vítimas de violência doméstica e com medidas protetivas de urgência, a Patrulha Maria da Penha completou cinco anos de funcionamento no RS. Nesse período, 45 mil vítimas se cadastraram no programa da Brigada Militar — média de nove mil por ano.

8. Enem

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem consultar o local onde farão as provas a partir desta sexta-feira (20).

9. Mercado de trabalho

Pelo sexto mês consecutivo, o Rio Grande do Sul mais demitiu do que contratou. O Estado fechou 278 vagas formais de emprego no mês de setembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quinta-feira (19) pelo Ministério do Trabalho.

10. Fim de novela